PRÉCIEUSE VISITE AU CLAIR DE LUNE MUSEE DES ARTS PRECIEUX PAUL DUPUY Toulouse

PRÉCIEUSE VISITE AU CLAIR DE LUNE

MUSEE DES ARTS PRECIEUX PAUL DUPUY 13 Rue de la Pleau Toulouse Haute-Garonne

Début : 2026-03-28 18:00:00

fin : 2026-03-28 19:00:00

2026-03-28

Profitez d’une visite insolite au musée avec Sofie Olleval, plasticienne et éducatrice de jeunes enfants. De quoi faire de jolis rêves !

Alors que le soleil est déjà couché, les tout-petits sont invités, en famille, à une rencontre avec le musée, sensorielle, calme, ludique et originale.

Bon à savoir

– Pour les enfants de 3 à 5 ans

– 1 adulte + 1 enfant obligatoirement

– Réservation obligatoire en ligne .

English :

Enjoy an unusual visit to the museum with Sofie Olleval, visual artist and early childhood educator. All the makings of sweet dreams!

