PRÉCIEUX HALLOWEEN MUSEE DES ARTS PRECIEUX PAUL DUPUY Toulouse vendredi 31 octobre 2025.

MUSEE DES ARTS PRECIEUX PAUL DUPUY 13 Rue de la Pleau Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif enfant

Début : 2025-10-31

2025-10-31

Célébrée depuis des millénaires par les Celtes, la fête d’Halloween est une fenêtre vers l’autre monde. Avant de partir à la chasse aux bonbons, imprégnez-vous de l’atmosphère ensorcelante des fantômes et créatures inquiétantes qui peuplent les collections du musée. De tout temps ces figures ont nourri l’imaginaire des artistes et artisans autour des notions de peur, de disparition et de magie. Costumes effrayants acceptés !

Bon à savoir

1 Adulte par enfant ou fratrie obligatoirement 3 .

MUSEE DES ARTS PRECIEUX PAUL DUPUY 13 Rue de la Pleau Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

English :

Discover the ghosts and spooky creatures that inhabit the museum’s collections! Spooky costumes accepted!

German :

Entdecken Sie die Geister und unheimlichen Kreaturen, die die Sammlungen des Museums bevölkern! Gruselige Kostüme werden akzeptiert!

Italiano :

Scoprite i fantasmi e le creature spettrali delle collezioni del museo! Si accettano costumi spettrali!

Espanol :

Descubra los fantasmas y criaturas espeluznantes de las colecciones del museo ¡Se aceptan disfraces espeluznantes!

