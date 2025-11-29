« Prédictions 5.1 » Mentalisme et magie [Cycle Ta mère la sorcière] Maison des archers Quimperlé

Maison des archers 7 Rue Dom Morice Quimperlé Finistère

Début : 2025-11-29 18:00:00

fin : 2025-11-29

2025-11-29

Compagnie Yvonne III

Prédictions 5.1 est un entresort immersif mêlant tarot divinatoire, écriture contemporaine, magie et mentalisme. Partez pour un voyage singulier à travers temps et imaginaires, à l’exploration des mystères de la divination. Une expérience collective envoûtante avec celles et ceux qui prétendent lire l’avenir… ou le passé.

Séance à 17 et à 18h. Tous publics dès 13 ans

Durée 30 min.

Réservation sur billetweb.fr et dans les bureaux de l’office de tourisme Quimperlé les rias .

Maison des archers 7 Rue Dom Morice Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 96 37 44

