Préfecture de l'Aube JEP 2025 Troyes

Préfecture de l’Aube JEP 2025 Troyes samedi 20 septembre 2025.

Préfecture de l’Aube Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date et horaire :
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :
2025-09-20

Au programme
> Visite du bureau du Préfet
> Découverte des décorations officielles
> Visite guidée des jardins avec l’association Arbres Remarquables
> Expositions historiques et patrimoniales
> Animations sur la sécurité routière
> Stand photo pour immortaliser votre visite   .

Préfecture de l’Aube Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 42 35 00  pref-communication@aube.fr

