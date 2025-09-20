Préfecture de l’Aube JEP 2025 Troyes

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Au programme

> Visite du bureau du Préfet

> Découverte des décorations officielles

> Visite guidée des jardins avec l’association Arbres Remarquables

> Expositions historiques et patrimoniales

> Animations sur la sécurité routière

> Stand photo pour immortaliser votre visite .

Préfecture de l’Aube Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 42 35 00 pref-communication@aube.fr

