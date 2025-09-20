Préfecture de l’Aube JEP 2025 Troyes
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Date(s) :
2025-09-20
Au programme
> Visite du bureau du Préfet
> Découverte des décorations officielles
> Visite guidée des jardins avec l’association Arbres Remarquables
> Expositions historiques et patrimoniales
> Animations sur la sécurité routière
> Stand photo pour immortaliser votre visite .
Préfecture de l’Aube Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 42 35 00 pref-communication@aube.fr
