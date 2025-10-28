PréhistoConte SauveTerre Musée de Préhistoire Sauveterre-la-Lémance

PréhistoConte SauveTerre Musée de Préhistoire Sauveterre-la-Lémance mardi 28 octobre 2025.

PréhistoConte

SauveTerre Musée de Préhistoire 51 Rue du Vieux Bourg Sauveterre-la-Lémance Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-28

fin : 2025-10-28

Date(s) :

2025-10-28

Atelier famille PréhistoConte avec Isabelle Terrières organisé par le musée de la Préhistoire de Sauveterre.

Réservation conseillée car nombre de places limitées.

Atelier famille PréhistoConte avec Isabelle Terrières organisé par le musée de la Préhistoire de Sauveterre.

Réservation conseillée car nombre de places limitées. .

SauveTerre Musée de Préhistoire 51 Rue du Vieux Bourg Sauveterre-la-Lémance 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 73 03 contact@sauveterre-prehistoire.fr

English : PréhistoConte

Family workshop PréhistoConte with Isabelle Terrières organized by the Sauveterre Prehistory Museum.

Reservations recommended as places are limited.

German : PréhistoConte

Familienworkshop PréhistoConte mit Isabelle Terrières , organisiert vom Musée de la Préhistoire de Sauveterre.

Reservierung empfohlen, da die Anzahl der Plätze begrenzt ist.

Italiano :

Laboratorio per famiglie PréhistoConte con Isabelle Terrières organizzato dal Museo della Preistoria di Sauveterre.

Si consiglia la prenotazione perché i posti sono limitati.

Espanol : PréhistoConte

Taller familiar PréhistoConte con Isabelle Terrières organizado por el Museo de Prehistoria de Sauveterre.

Se recomienda reservar, ya que las plazas son limitadas.

L’événement PréhistoConte Sauveterre-la-Lémance a été mis à jour le 2025-10-21 par OT Fumel Vallée du Lot