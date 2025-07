Préhis’Toiles Brassempouy

Foyer (ancienne école) Brassempouy Landes

Nous vous proposons une soirée cinéma et observation des étoiles

RDV à 21h au foyer de Brassempouy (ancienne école)

Programme :

21h Diffusion du film « FRÈRE DES OURS » de Disney

Après le film OBSERVATION DES ÉTOILES

Venez observer les étoiles en compagnie de nos médiateurs agréés Petite Ourse.

Équipés de télescopes et de lunettes astronomiques découvrez les constellations, la lune et les planètes qui seront observables ce soir.

Participation libre .

Foyer (ancienne école) Brassempouy 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 89 21 73 contact@prehistoire-brassempouy.fr

