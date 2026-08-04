Informations pratiques

Brassempouy

Préhistoiles

PréhistoSite Brassempouy Landes

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 16:00:00

fin : 2026-08-04 23:00:00

Date(s) :

2026-08-04

Le PréhistoSite vous invite à une soirée d’observation du ciel et des étoiles avec le astroclub du Marsan

Dès 16h

> Observation du ciel avec lunettes et filtres spéciaux

> Présentation d’instruments d’astronomie d’hier et d’aujourd’hui

21h Conférence par Yves de Angéli

Le PréhistoSite vous invite à une soirée d’observation du ciel et des étoiles avec le astroclub du Marsan

Dès 16h

> Observation du ciel avec lunettes et filtres spéciaux

> Présentation d’instruments d’astronomie d’hier et d’aujourd’hui

21h Conférence Yves de Angéli présentera une conférence sur l’histoire de l’astronomie.

A la tombée de la nuit

> Observation du ciel et des étoiles

Réservation conseillée Tarif libre .

PréhistoSite Brassempouy 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 89 21 73 reservations@prehistoire-brassempouy.fr

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English : Préhistoiles

Pr%E9histoSite invites you to an evening of stargazing with the Marsan Astronomy Club

Starting at 4:00 p.m.

> Stargazing with telescopes and special filters

> Presentation of astronomical instruments from the past and present

9:00 p.m. Lecture by Yves de Angéli

L’événement Préhistoiles Brassempouy a été mis à jour le 2026-07-28 par Landes Chalosse