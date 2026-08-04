Préhistoiles Brassempouy
mardi 4 août 2026 · Brassempouy
Informations pratiques
Brassempouy
Préhistoiles
PréhistoSite Brassempouy Landes
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 16:00:00
fin : 2026-08-04 23:00:00
Date(s) :
2026-08-04
Le PréhistoSite vous invite à une soirée d’observation du ciel et des étoiles avec le astroclub du Marsan
Dès 16h
> Observation du ciel avec lunettes et filtres spéciaux
> Présentation d’instruments d’astronomie d’hier et d’aujourd’hui
21h Conférence par Yves de Angéli
Le PréhistoSite vous invite à une soirée d’observation du ciel et des étoiles avec le astroclub du Marsan
Dès 16h
> Observation du ciel avec lunettes et filtres spéciaux
> Présentation d’instruments d’astronomie d’hier et d’aujourd’hui
21h Conférence Yves de Angéli présentera une conférence sur l’histoire de l’astronomie.
A la tombée de la nuit
> Observation du ciel et des étoiles
Réservation conseillée Tarif libre .
PréhistoSite Brassempouy 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 89 21 73 reservations@prehistoire-brassempouy.fr
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English : Préhistoiles
Pr%E9histoSite invites you to an evening of stargazing with the Marsan Astronomy Club
Starting at 4:00 p.m.
> Stargazing with telescopes and special filters
> Presentation of astronomical instruments from the past and present
9:00 p.m. Lecture by Yves de Angéli
L’événement Préhistoiles Brassempouy a été mis à jour le 2026-07-28 par Landes Chalosse
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