Préhistoire de Lisbonne. Un rapport actualisé, Biblioteca Palácio Galveias, Lisbonne

Préhistoire de Lisbonne. Un rapport actualisé Vendredi 12 juin, 11h30 Biblioteca Palácio Galveias Lisbonne

Maximum 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T12:30:00+02:00 – 2026-06-12T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-12T12:30:00+02:00 – 2026-06-12T13:00:00+02:00

La conférence aura lieu le 6 juin, à 11 heures, à la bibliothèque du palais Galveias.

Intégré dans la programmation des Journées d’archéologie en Europe, coordonnées par l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP), on présente le travail développé par le Centre d’archéologie de Lisbonne, dans le cadre du projet de recherche sur la pré-L’histoire de Monsanto et des sociétés agro-pastorales de cette époque, qui résulte d’un travail d’équipe allant du travail sur le terrain à la recherche en cabinet.

Les Journées européennes d’archéologie (JEA) lancent un défi au public pour découvrir le passé à travers des vestiges remontant à la Préhistoire. Cet événement est célébré dans 47 pays européens avec un vaste programme d’activités.

Biblioteca Palácio Galveias Campo Pequeno, 1049-064 Lisboa Lisbonne 1000-306 Areeiro Lisbonne +35121 817 3090 [{« type »: « email », « value »: « centro.arqueologia@cm-lisboa.pt »}]

JEA

©Carlos Didelet