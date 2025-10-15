Préhistoire et modernité regards sur Néandertaliens et Homo sapiens CCI de Morlaix Morlaix

Préhistoire et modernité regards sur Néandertaliens et Homo sapiens

CCI de Morlaix 42 Quai du Léon Morlaix Finistère

Début : 2025-10-15 20:30:00

fin : 2025-10-15 22:00:00

2025-10-15

Conférence organisée dans le cadre des Mercredis de l’Espace des sciences.

Avec Guillaume Guérin, chercheur CNRS en archéologie préhistorique au laboratoire Géosciences

Nos ancêtres Homo sapiens, ou hommes modernes , apparus il y a environ 300 000 ans, ont longtemps été contemporains sur notre planète d’une lignée qui a émergé à la même période, celle des Néandertaliens.

Aujourd’hui, bien que quelques pour cent de l’ADN humain nous vient de ces cousins disparus, il est communément admis qu’ils se sont éteints il y a environ 40 000 ans. Plus petits que nos ancêtres, avec un crâne plus volumineux on connaît des différences morphologiques entre ces lignées.

Mais qu’en était-il de leurs comportements ? Que signifiait être humain durant ces périodes reculées ? Et qu’est-ce qui distinguait les Néandertaliens de leurs contemporains sapiens ? Cette conférence offrira un tour d’horizon des découvertes récentes concernant la modernité comportementale des Préhistoriques. .

CCI de Morlaix 42 Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 15 29 27

