Préhistoire Interactive présente la hache polie du Néolithique Alignement de Guernangoué Roudouallec

Préhistoire Interactive présente la hache polie du Néolithique Dimanche 21 septembre, 14h00 Alignement de Guernangoué Morbihan

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’association Préhistoire Interactive vous propose une immersion au Néolithique autour de l’outil emblématique qu’est la hache polie.

Vous pourrez vous essayer également à la gravure sur pierre !

Alignement de Guernangoué Guernangoué 56110 Roudouallec Roudouallec 56110 Morbihan Bretagne

Préhistoire Interactive