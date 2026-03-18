Préhistorama Entre Néandertal et Cro-Magnon

5 Rte de St Léon Châtelperron Allier

Tarif : – – 2 EUR

à partir de 6 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-04-01

Grâce à une muséographie ludique et pédagogique, découvrez le quotidien des Châtelperroniens qui vécurent dans l’abri préhistorique de La Grotte des Fées il y a 42 000 ans.

.

5 Rte de St Léon Châtelperron 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 84 51 prehistorama@interco-abl.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Thanks to a fun and educational museography, discover the daily life of the Châtelperronians who lived in the prehistoric shelter of La Grotte des Fées 42,000 years ago.

L’événement Préhistorama Entre Néandertal et Cro-Magnon Châtelperron a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire