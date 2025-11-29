PRELIMINAIRES PENETRATION ORGASME – COMEDIE TRIOMPHE St Etienne

PRELIMINAIRES PENETRATION ORGASME Début : 2025-11-29 à 21:00. Tarif : – euros.

Une création originale d’utilité publique qui on l’espère contribuera à changer le monde.Claire adore le sexe, mais elle s’est emmerdée, beaucoup trop souvent, pendant beaucoup trop longtemps. Elle mène donc l’enquête : mais qu’est-ce qui l’emmerde tant ? Vous le découvrirez en écoutant ces 92 minutes de spectacle !Pas de solutions miracles, ni de potions magiques, elle aussi elle galère mais elle va en parler, en rire et tenter, tout simplement, de changer le monde.Claire dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas et ce n’est ni vulgaire ni pornographique.À partir de 12 ans

COMEDIE TRIOMPHE 4 SQUARE VIOLETTE 42100 St Etienne 42