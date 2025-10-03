Préliminaires, pénétration, orgasme? One-woman Show La Comédie du Finistère Brest

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Tarif : – –

Début : 2025-10-03 21:00:00

fin : 2025-10-03 22:30:00

2025-10-03

Elle dit tout haut ce qu’elle a longtemps pensé tout bas.

Claire adore baiser !

Mais elle s’est emmerdée, beaucoup trop souvent, pendant beaucoup trop longtemps !

Pendant 1h30, elle racontera toute sa vie sexuelle, avec finesse, ironie et auto- dérision..

C’est cru et assurément délicat, confrontant et généreux, sans détours et pleins d’espoirs.

En plus

Orgies, échangisme, toilettage canin, exhibitionnisme, féminin sacré, gastronomie du sud-ouest sont des sujets qu’elle n’abordera pas ! Même pas un peu.

Ou peut-être au bar, beaucoup plus tard.

Pas de solutions miracles, ni de potions magiques, elle aussi elle galère mais elle va en parler, en rire et tenter, tout simplement, de changer le monde.

Informations pratiques

Durée 1h30

Tout Public. Personnes consentantes. À partir de 12 ans

Salle accessible aux PMR

Placement libre, par ordre d’arrivée

Accès à la salle possible avec contrôle billet 30 minutes avant le début de la représentation

L’horaire indiqué correspond à l’heure de début du spectacle. Toute personne se présentant après cet horaire, même en possession d’un billet, pourra se voir refuser l’accès à la salle. .

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 51 71 97 71

