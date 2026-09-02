Prélude complice – autour du spectacle du soir Le Nouveau Théâtre Châtellerault
lundi 12 octobre 2026 · Le Nouveau Théâtre · Châtellerault
Informations pratiques
Châtellerault
Prélude complice – autour du spectacle du soir
Le Nouveau Théâtre 21 rue Chanoine de Villeneuve Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-12 19:00:00
fin : 2026-10-12 19:30:00
Date(s) :
2026-10-12
Laissez-vous surprendre par une proposition de 30 minutes, imaginée en écho au spectacle du soir : La folle Journée ou Le Mariage de Figaro.
Les complices en action (amateurs et amatrices complices des 3T) réunis autour d’Hélène Arnaud, autrice et metteure en scène du Théâtre de l’Esquif proposent un rendez-vous (lecture, mici-conférence, expo …) pour ouvrir la soirée et piquer votre curiosité.
_Organisée dans le cadre de la saison culturelle 26-27 des 3T- Scène conventionnée de Châtellerault._ .
Le Nouveau Théâtre 21 rue Chanoine de Villeneuve Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 85 54 46 billetterie@3t-chatellerault.fr
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English : Prélude complice – autour du spectacle du soir
L’événement Prélude complice – autour du spectacle du soir Châtellerault a été mis à jour le 2026-09-02 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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