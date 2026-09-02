Prélude complice – autour du spectacle du soir Le Nouveau Théâtre Châtellerault
jeudi 1 avril 2027 · Le Nouveau Théâtre · Châtellerault
Informations pratiques
Châtellerault
Prélude complice – autour du spectacle du soir
Le Nouveau Théâtre 21 rue Chanoine de Villeneuve Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-01 19:00:00
fin : 2027-04-01 19:30:00
Date(s) :
2027-04-01
Laissez-vous surprendre par une proposition de 30 minutes, imaginée en écho au spectacle du soir : Affects
Les complices en action (amateurs et amatrices complices des 3T) réunis autour d’Hélène Arnaud, autrice et metteure en scène du Théâtre de l’Esquif proposent un rendez-vous (lecture, mici-conférence, expo …) pour ouvrir la soirée et piquer votre curiosité.
_Organisée dans le cadre de la saison culturelle 26-27 des 3T- Scène conventionnée de Châtellerault._ .
Le Nouveau Théâtre 21 rue Chanoine de Villeneuve Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 85 54 46 billetterie@3t-chatellerault.fr
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English : Prélude complice – autour du spectacle du soir
L’événement Prélude complice – autour du spectacle du soir Châtellerault a été mis à jour le 2026-09-02 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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