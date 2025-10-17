Prélude de Pan Cité de la Musique de Marseille L’Auditorium, Médiathèque Marseille 1er Arrondissement

Prélude de Pan Cité de la Musique de Marseille L’Auditorium, Médiathèque Marseille 1er Arrondissement vendredi 17 octobre 2025.

Prélude de Pan

Vendredi 17 octobre 2025 à partir de 20h. Cité de la Musique de Marseille L’Auditorium, Médiathèque 4 Rue Bernard du Bois Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 20:00:00

fin : 2025-10-17

Date(s) :

2025-10-17

Ce spectacle s’inscrit dans le cadre du Pôle des Musiques du Monde de la Cité de la Musique de Marseille.

Projet historique de la Familha Artús et du collectif Hart Brut de Pau, Ours devient Prélude de Pan, en accueillant Pauline Willerval à la gadulka (lyre bulgare). Toujours avec Romain Baudoin à la vielle à roue et Adrien Chennebault aux percussions, le trio invente une musique acoustique entêtante, emprunte de l’imaginaire croisé des montreurs d’ours et des chorémanies ces phénomènes de transes collectives massives, spontanées et absolument inarrêtables.









Pour exalter cette fable musicale, ils invitent la danseuse Eneka Bordato Raño à venir habiter une marionnette, et incarner l’ours, l’humain et leurs étranges mouvements. Rite de passage imaginaire, reprenant les codes des carnavals traditionnels pyrénéens liés à la figure de l’Ours, Prélude de Pan retrace une cérémonie païenne allégorique et met en scène un être onirique qui nous interroge sur notre lien à l’autre, au sauvage, à la Nature. / L’arbre, la bête et l’homme, tous partagent le même souffle Chef Seattle /









Romain Baudoin vielle à roue, tuta d’ors, voix

Adrien Chennebault batterie, percussions, voix

Pauline Willerval gadulka, voix

Eneka Bordato Rano marionnette habitée, danse .

Cité de la Musique de Marseille L’Auditorium, Médiathèque 4 Rue Bernard du Bois Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

This show is part of the Pôle des Musiques du Monde program at Marseille’s Cité de la Musique.

German :

Diese Aufführung findet im Rahmen des Pôle des Musiques du Monde der Cité de la Musique in Marseille statt.

Italiano :

Questo spettacolo fa parte del Pôle des Musiques du Monde della Cité de la Musique di Marsiglia.

Espanol :

Este espectáculo forma parte del Pôle des Musiques du Monde de la Cité de la Musique de Marsella.

L’événement Prélude de Pan Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2025-08-22 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille