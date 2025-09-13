Prélude du festival Actoral La Cômerie Marseille 6e Arrondissement

Samedi 13 septembre 2025 à partir de 19h. La Cômerie 174 rue Breteuil Marseille 6e Arrondissement

Début : 2025-09-13 19:00:00

fin : 2025-09-13

2025-09-13

Une soirée pour découvrir la programmation des semaines à venir et danser sous les pins parasols.

Rencontrez l’équipe d’actoral pour un avant-goût du festival à La Cômerie et dans ses jardins. Entre littérature, musique live et Dj set, une soirée pour découvrir la programmation des semaines à venir et danser sous les pins parasols.









Julien Pérez Hommages Lecture



Gobain Machín, célèbre artiste, s’est perdu en montagne, son corps reste introuvable. Chacun prend la parole à tour de rôle pourlui rendre hommage, amis, parents, amants, artistes, galeristes, collectionneurs. À travers leurs récits, la vie de Gobain se dévoile par bribes. Certains semblent lui vouer une admiration sans faille, d’autres se montrent plus ambivalents, jusqu’à laisser transparaître un certain ressentiment. Le vernis des convenances se lézarde, l’artiste apparaît comme un homme en crise, à la personnalité trouble et inquiétante. Dans un hangar de la banlieue parisienne, il préparait une mysté- rieuse exposition dont il refusait de montrer l’avancement, même à ses plus proches. Sa disparition pourrait-elle être liée à ce projet ?







John Deneuve Le Bain des Dames Lecture performée



Une voix tendre sur la plage du Bain des Dames dans le South Hollywood de Marseille. La joie d’aimer. Tous les bleus de la Méditerranée se déploient comme dans l’évangile selon Mireille Mathieu. Peut-on vivre comme une motte de sable d’humeur limace en sous-marin ? Faut-il se concentrer sur les dauphins ou observer le vol blanc des gabians gracieux ? S’amouracher au soleil, courgette vers le ciel et danse carrée ? La magie des fêtes va-t-elle mettre à mal cette nouvelle romance ?











Mascare Live



Artiste polymorphe, Mascare performe sur scène et produit de la musique synthétique. Moitié de Namoro avec Bili Bellegarde duo lesbien poétique et radical son univers oscille entre musiques électroniques, expérimentations punk et spokenword incandescent. Aux côtés d’autres artistes et performeur·euses, elle tient boutique au Cabaret La Bouche, dans le 18e arrondissement de Paris.













PÉREZ Live



Depuis 2013, PEREZ creuse le sillon d’une pop française infusée par le Post-punk, la House, l’Ambient ou encore les expérimen- tations new-yorkaises de Laurie Anderson, Panda Bear et Suicide. Collaborant avec Strip Steve ou Mathilde Fernandez, remixé par Chloé, Arnaud Rebotini ou Pilooski et remixant lui-même Bagarre ou Lizzy Mercier Descloux, ses productions ne cessent de tisser des liens entre une pop intimiste à l’in- quiétante étrangeté et la musique dansante la plus débridée.









Je sors ce soir Dj set



Je Sors Ce Soir vit à Marseille. Il livre des sets dynamiques taillés pour le dancefloor, capables de captiver le public dès les premières mesures. Inspiré aussi bien par la house, le rap, la techno, que par la new wave, il tisse à chaque passage une narration sonore singulière et imprévisible. .

La Cômerie 174 rue Breteuil Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

An evening to discover the program for the coming weeks and dance under the umbrella pines.

Ein Abend, um das Programm der kommenden Wochen zu entdecken und unter den Pinien zu tanzen.

Una serata per scoprire il programma delle prossime settimane e per ballare tutta la notte sotto gli ombrelloni dei pini.

Una velada para descubrir el programa de las próximas semanas y bailar toda la noche bajo los pinos paraguas.

