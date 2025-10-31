PRÉLUDE EN BLEU MAJEUR Agde

PRÉLUDE EN BLEU MAJEUR

25 Rue de la République Agde Hérault

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-18

fin : 2025-12-18

Spectacle scolaire avec Claude Cordier.

Prélude en bleu majeur projette Monsieur Maurice dans le monde vertigineux de la peinture abstraite de Vassily Kandinsky.

Surpris dans sa routine quotidienne, le personnage bascule dans un univers extraordinaire, peuplé de formes, de couleurs et d’apparitions virtuelles sorties tout droit des tableaux de peintre. Elles l’entraînent au coeur de l’imaginaire et de la création…et invitent à une découverte surprenante et ludique de l’art abstrait.

Une lecture originale de l’oeuvre de Kandinsky qui, entre mime et arts visuels, confronte le monde décalé et burlesque de Monsieur Maurice à l’univers graphique du maître des formes et des couleurs.

À partir de 6 ans

Durée 55 mn

BILLETTERIE

>Sur internet https://www.saisonculturelle-agde.fr

Paiement par carte bancaire (Les justificatifs , en cas de tarif réduit, seront demandés le soir de la représentation.)

> Soit directement aux guichets du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00

de la Direction des Affaires Culturelle 4 place Molière Agde

ou du Théâtre Agathois 25 rue de la République Agde

> Soit au Théâtre Agathois, 1 heure avant chaque spectacle.

Paiement par carte bancaire, chèque à l’ordre de la régie des recettes de la Direction Culture ou en espèces.

#SAISON CULTURELLE .

25 Rue de la République Agde 34300 Hérault Occitanie

