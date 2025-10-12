Prélude en bleu majeur

145 Rue de Cannetille Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-15 15:00:00

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

PRÉLUDE EN BLEU MAJEUR projette Monsieur Maurice dans le monde vertigineux de la peinture abstraite de Vassily Kandinsky

Elles l’entrainent au cœur de l’imaginaire et de la création… et invitent à une découverte surprenante et ludique de l’art abstrait.

Une lecture originale de l’œuvre de Kandinsky dans un langage scénique propre au théâtre gestuel, visuel et musical. Entre mime et arts visuels, elle confronte le monde décalé et burlesque de Monsieur Maurice et l’univers graphique du maître des formes et des couleurs.

Un “Dress-Code“ est proposé au public pour assister au spectacle et être en phase avec Monsieur Maurice s’habiller en Blanc et Noir pour venir déguster ce spectacle … et stimuler sa créativité aussi à la maison, se préparer au spectacle

Interprétation Claude Cordier (Monsieur Maurice)

Ecriture et scénographie Claude Cordier et Priscille Eysman

Mise en scène Priscille Eysman

Création 12 .

145 Rue de Cannetille Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 82 11 33

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

PRÉLUDE EN BLEU MAJEUR projects Monsieur Maurice into the dizzying world of Vassily Kandinsky’s abstract painting

L’événement Prélude en bleu majeur Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-01-09 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE