Prélude en bleu majeur Salle Equinoxe Savenay

Prélude en bleu majeur

Salle Equinoxe 35 Rue Saint-Michel Savenay Loire-Atlantique

Début : 2026-04-08 15:30:00

fin : 2026-04-08 16:20:00

Date(s) :

2026-04-08

Une échappée burlesque aux couleurs de Kandinsky

Monsieur Maurice est enfermé dans un quotidien en noir et blanc, un monde à l’esthétique fade où fantaisie et couleurs sont absentes. Apparaissent soudain des événements visuels et sonores qui semblent s’être échappés d’un mystérieux tableau. Devant nous se matérialise l’œuvre picturale de Kandinsky, elle inspire et libère la force créative du personnage. L’imaginaire l’emporte, l’ordinaire devient extraordinaire.

La Compagnie Choc Trio propose ici une lecture originale de l’œuvre du peintre Vassily Kandinsky grâce à un langage scénique qui emprunte au théâtre gestuel, visuel et musical. Entre mime et arts visuels, ce spectacle confronte le monde décalé et burlesque de Monsieur Maurice à l’univers graphique du maître des formes et des couleurs, créant ainsi ses propres correspondances. Cette échappée burlesque aux couleurs de Kandinsky est une invitation à contempler et ressentir.

DRESS CODE la compagnie vous propose de venir au spectacle habillé en noir et blanc, comme Monsieur Maurice !

Tout public, à partir de 6 ans.

Pour en profiter encore plus… Un atelier créatif tout public autour de l’art abstrait est proposé à 14h à la salle Equinoxe.

Salle Equinoxe 35 Rue Saint-Michel Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 58 72 74 culture@ville-savenay.fr

