Prélude out

Samedi 20 juin 2026 de 20h15 à 20h50. Place Jean Jaurès Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:15:00

fin : 2026-06-20 20:50:00

Date(s) :

2026-06-20

Un mouvement, une lutte, une humanité dansante

Prélude Out naît d’un souffle, celui du premier cri, du mouvement vital.

Kader Attou y revisite son propre parcours son enfance en banlieue lyonnaise, la découverte de la boxe, la beauté des gestes, les films de Chaplin, la force du hip-hop comme espace d’émancipation. Il y explore le lien intime entre la danse, la musique et la respiration ce battement commun qui relie les êtres.



A partir de 7 ans

Cie Accrorap

Chorégraphie Kader Attou

Musique Romain Dubois

Danseurs Alexis de Saint Jean, Jikay, Damien Bourletsis, Aline Lopes, Margaux Senechault, Yann Miettaux, Azdine Bouncer, Nabjibe Said, Simon Hernandez .

Place Jean Jaurès Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 79 73 53 maison.culture@mairie-pertuis.fr

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English :

A movement, a struggle, a dancing humanity

L’événement Prélude out Pertuis a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme de Pertuis