Prélude out Pertuis
Prélude out Pertuis samedi 20 juin 2026.
Prélude out
Samedi 20 juin 2026 de 20h15 à 20h50. Place Jean Jaurès Pertuis Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:15:00
fin : 2026-06-20 20:50:00
Date(s) :
2026-06-20
Un mouvement, une lutte, une humanité dansante
Prélude Out naît d’un souffle, celui du premier cri, du mouvement vital.
Kader Attou y revisite son propre parcours son enfance en banlieue lyonnaise, la découverte de la boxe, la beauté des gestes, les films de Chaplin, la force du hip-hop comme espace d’émancipation. Il y explore le lien intime entre la danse, la musique et la respiration ce battement commun qui relie les êtres.
A partir de 7 ans
Cie Accrorap
Chorégraphie Kader Attou
Musique Romain Dubois
Danseurs Alexis de Saint Jean, Jikay, Damien Bourletsis, Aline Lopes, Margaux Senechault, Yann Miettaux, Azdine Bouncer, Nabjibe Said, Simon Hernandez .
Place Jean Jaurès Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 79 73 53 maison.culture@mairie-pertuis.fr
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English :
A movement, a struggle, a dancing humanity
L’événement Prélude out Pertuis a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme de Pertuis
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