Prélude Poétique Chez Jeanne & Sauvage Limeuil

Prélude Poétique

Chez Jeanne & Sauvage 65 Rue du Port Limeuil Dordogne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

2025-07-26

Prélude poétique de surprise en surprise par Didier François.

Inventions musicales sur instruments surprenants ! Entre poétique et humour, vous passerez un délicieux moment dans la cour-jardin de Jeanne & Sauvage. .

Chez Jeanne & Sauvage 65 Rue du Port Limeuil 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 14 68 15

English : Prélude Poétique

Poetic prelude from surprise to surprise by Didier François.

Musical inventions on surprising instruments! Poetic and humorous, you’ll have a delightful time in Jeanne & Sauvage’s courtyard-garden.

German : Prélude Poétique

Poetisches Präludium von Überraschung zu Überraschung von Didier François.

Musikalische Erfindungen auf überraschenden Instrumenten! Zwischen Poesie und Humor werden Sie einen köstlichen Moment im Gartenhof von Jeanne & Sauvage verbringen.

Italiano :

Un preludio poetico a una sorpresa dopo l’altra di Didier François.

Invenzioni musicali su strumenti sorprendenti! Poetico e divertente, vi farà divertire nel cortile del giardino di Jeanne & Sauvage.

Espanol : Prélude Poétique

Un preludio poético a una sorpresa tras otra de Didier François.

Invenciones musicales con instrumentos sorprendentes Poético y humorístico, pasará un rato delicioso en el patio ajardinado de Jeanne & Sauvage.

