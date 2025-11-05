PRÉLUDE POUR UN POISSON ROUGE Espace Brémontier Arès

Espace Brémontier 1 Rue du Temple Arès Gironde

Début : 2025-11-05 10:00:00

fin : 2025-11-05

2025-11-05

10h et 14h

PRÉLUDE POUR UN POISSON ROUGE, THÉÂTRE 100% FAMILLE

Un spectacle interactif qui fait rire les enfants du début à la fi n ! Prélude pour un Poisson Rouge est une

épomélopée , néologisme signifiant l’épopée d’un homme à la quête de son poisson rouge et la mélopée d’un

bateau-violoncelle. Mais à travers cette quête à la fois simple et saugrenue, n’est-ce pas la recherche d’une utopie

dont il est question ?

À partir de 4 ans Tarif plein à 5€, gratuit pour les bénéficiaires du tarif réduit.

Placement libre assis.

Billetterie en ligne sur espacebremontierares. fr.

Renseignements au 05 56 03 93 03

Lieu Espace Brémontier. .

Espace Brémontier 1 Rue du Temple Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 93 03

