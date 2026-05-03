La Jard

Préludes à La Jard

La Jard Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Venez à la rencontre de jeunes artistes internationaux, laissez-vous séduire par l’alliance de la musique et du patrimoine, et partagez un moment chaleureux et convivial.

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La Jard 17460 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 48 48 info@abbayeauxdames.org

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English :

Come and meet young international artists, let yourself be seduced by the combination of music and heritage, and share a warm and convivial moment.

L’événement Préludes à La Jard La Jard a été mis à jour le 2026-05-03 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge