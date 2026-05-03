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Préludes à Vénérand Vénérand

Préludes à Vénérand Vénérand vendredi 12 juin 2026.

Ville : 17100 Vénérand

Département : Charente-Maritime

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Vénérand

Préludes à Vénérand

Vénérand Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:30:00
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12

Venez à la rencontre de jeunes artistes internationaux, laissez-vous séduire par l’alliance de la musique et du patrimoine, et partagez un moment chaleureux et convivial.
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Vénérand 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 48 48  info@abbayeauxdames.org

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English :

Come and meet young international artists, let yourself be seduced by the combination of music and heritage, and share a warm and convivial moment.

L’événement Préludes à Vénérand Vénérand a été mis à jour le 2026-05-03 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge

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