Préludes à Vénérand Vénérand
Préludes à Vénérand Vénérand vendredi 12 juin 2026.
Vénérand
Préludes à Vénérand
Vénérand Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:30:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Venez à la rencontre de jeunes artistes internationaux, laissez-vous séduire par l’alliance de la musique et du patrimoine, et partagez un moment chaleureux et convivial.
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Vénérand 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 48 48 info@abbayeauxdames.org
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English :
Come and meet young international artists, let yourself be seduced by the combination of music and heritage, and share a warm and convivial moment.
L’événement Préludes à Vénérand Vénérand a été mis à jour le 2026-05-03 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge