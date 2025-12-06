PrémaNoël Espace des Mondes Polaires Prémanon

PrémaNoël

Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 18:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Nombreuses animations spectacle de danse, maquillage pour les enfants, conte de Noël, venue du Père Noël. Stand de restauration/buvette hot fondue, hot dog, bretzel… .

Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté asscpremanon@gmail.com

