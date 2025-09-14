Prémesques commémore les 80 ans de la Libération Place Jean-Baptiste Lebas Prémesques Prémesques

Début : 2025-09-14T10:00:00 – 2025-09-14T17:00:00

Fin : 2025-09-14T10:00:00 – 2025-09-14T17:00:00

Au programme :

Dès 10h

Parade de véhicules militaires d’époque dans le village

Vers 11h

Accueil des véhicules et des soldats depuis le chemin du Bois, rue du Retour jusqu’à la place Jean-Baptiste Lebas

Distribution de drapeaux par le Conseil Municipal des Jeunes

Cérémonie officielle au monument aux morts

Pot de la Libération offert par la municipalité

De 12h à 17h – Place à la fête !

Exposition de véhicules militaires de la Seconde Guerre mondiale

Bar et restauration sur place

Burger Traiteur par L’Empreinte M

Animations festives et déambulations, dans le cadre de Fiesta en partenariat avec In Illo Tempore :

Rayon Palace : comédien et jongleur en déambulation sur un vélo-scène

comédien et jongleur en déambulation sur un vélo-scène L’amour à la carte : duo musical théâtralisé, plein d’humour et d’interaction avec le public

duo musical théâtralisé, plein d’humour et d’interaction avec le public 50’s Recording Box : une cabine de karaoké insolite où vous devenez la star… et repartez avec votre performance sur clé USB !

une cabine de karaoké insolite où vous devenez la star… et repartez avec votre performance sur clé USB ! Les Tocades : concert festif pour clôturer l’après-midi en musique et bonne humeur

Une journée ouverte à toutes et tous, entre devoir de mémoire et plaisir de se retrouver. Ne manquez pas ce moment fort de la vie communale !

Place Jean-Baptiste Lebas Prémesques Place Jean-Baptiste Lebas Prémesques Prémesques 59840 Nord Hauts-de-France

Tout au long de la journée, animations, cérémonies et rencontres viendront célébrer la liberté retrouvée ! fiesta lille3000

50’s Recording Box, In Illo Tempore