Prémesques commémore les 80 ans de la Libération Place Jean-Baptiste Lebas Prémesques Prémesques
Prémesques commémore les 80 ans de la Libération Place Jean-Baptiste Lebas Prémesques Prémesques dimanche 14 septembre 2025.
Prémesques commémore les 80 ans de la Libération Dimanche 14 septembre, 10h00 Place Jean-Baptiste Lebas Prémesques Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-14T10:00:00 – 2025-09-14T17:00:00
Fin : 2025-09-14T10:00:00 – 2025-09-14T17:00:00
Au programme :
Dès 10h
- Parade de véhicules militaires d’époque dans le village
Vers 11h
- Accueil des véhicules et des soldats depuis le chemin du Bois, rue du Retour jusqu’à la place Jean-Baptiste Lebas
- Distribution de drapeaux par le Conseil Municipal des Jeunes
- Cérémonie officielle au monument aux morts
- Pot de la Libération offert par la municipalité
De 12h à 17h – Place à la fête !
Exposition de véhicules militaires de la Seconde Guerre mondiale
Bar et restauration sur place
Burger Traiteur par L’Empreinte M
Animations festives et déambulations, dans le cadre de Fiesta en partenariat avec In Illo Tempore :
- Rayon Palace : comédien et jongleur en déambulation sur un vélo-scène
- L’amour à la carte : duo musical théâtralisé, plein d’humour et d’interaction avec le public
- 50’s Recording Box : une cabine de karaoké insolite où vous devenez la star… et repartez avec votre performance sur clé USB !
- Les Tocades : concert festif pour clôturer l’après-midi en musique et bonne humeur
Une journée ouverte à toutes et tous, entre devoir de mémoire et plaisir de se retrouver. Ne manquez pas ce moment fort de la vie communale !
Place Jean-Baptiste Lebas Prémesques Place Jean-Baptiste Lebas Prémesques Prémesques 59840 Nord Hauts-de-France
Tout au long de la journée, animations, cérémonies et rencontres viendront célébrer la liberté retrouvée ! fiesta lille3000
50’s Recording Box, In Illo Tempore