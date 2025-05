Prémices des Sorties de Bains – Terrain de pétanque Saint-Pair-sur-Mer, 1 juillet 2025 19:30, Saint-Pair-sur-Mer.

Manche

Prémices des Sorties de Bains Terrain de pétanque Avenue Léon Jozeau-Marigné Saint-Pair-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-01 19:30:00

fin : 2025-07-01

Date(s) :

2025-07-01

Cie Les Exaltés « Amants »

C’est tout simple. C’est un homme et une femme qui dansent. Ils s’aiment, c’est très clair, sans hésitations, sans questions. Ils ont déjà vécu heureux, vécu malheureux, vécu tous les deux. Ils aiment être cons ensemble, ils aiment danser ensemble, ils aiment qu’on les regarde aimer danser, ils aiment être fous ensemble, être charnels, moches, fragiles, ensemble. Elle aime rigoler à ses blagues les plus pourries, il aime supporter ses trous noirs et ses emballements volcaniques. Ils aiment oser penser, encore aujourd’hui, que ça sera pour la vie. Et là, c’est juste un moment. Un instant de célébration, où une fête jusqu’au bout de la nuit. Un moment ou ils sont deux, ou ils dansent. Ils tournent, ils tournent, à en perdre leurs pensées . Putain, on s’aime, envers et contre tout, on s’aime ! Tu vas me balancer par terre ou me faire monter au ciel, je vais t’achever et te ressusciter… et on va s’aimer ! AMANTS

Gratuit

Cie Les Exaltés « Amants »

C’est tout simple. C’est un homme et une femme qui dansent. Ils s’aiment, c’est très clair, sans hésitations, sans questions. Ils ont déjà vécu heureux, vécu malheureux, vécu tous les deux. Ils aiment être cons ensemble, ils aiment danser ensemble, ils aiment qu’on les regarde aimer danser, ils aiment être fous ensemble, être charnels, moches, fragiles, ensemble. Elle aime rigoler à ses blagues les plus pourries, il aime supporter ses trous noirs et ses emballements volcaniques. Ils aiment oser penser, encore aujourd’hui, que ça sera pour la vie. Et là, c’est juste un moment. Un instant de célébration, où une fête jusqu’au bout de la nuit. Un moment ou ils sont deux, ou ils dansent. Ils tournent, ils tournent, à en perdre leurs pensées . Putain, on s’aime, envers et contre tout, on s’aime ! Tu vas me balancer par terre ou me faire monter au ciel, je vais t’achever et te ressusciter… et on va s’aimer ! AMANTS

Gratuit .

Terrain de pétanque Avenue Léon Jozeau-Marigné

Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 2 33 70 60 41

English : Prémices des Sorties de Bains

Cie Les Exaltés « Lovers

It?s quite simple. It?s a man and a woman dancing. They love each other, very clearly, without hesitation, without question. They’ve lived happily, they’ve lived unhappily, they’ve both lived. They like to be jerks together, they like to dance together, they like to be seen to like to dance, they like to be crazy together, to be carnal, ugly, fragile, together. She likes to laugh at his rottenest jokes, he likes to put up with her blackouts and volcanic outbursts. They like to dare to think, even today, that it will be for life. And right now, it’s just a moment. A moment of celebration, or an all-night party. A moment where there are two of them, where they dance. They turn, they turn, until they lose their thoughts. » Fuck, we love each other, against all odds, we love each other! You’re going to throw me to the ground or take me up to heaven, I’m going to finish you off and resurrect you… and we’re going to love each other! » LOVERS

Free

German :

Cie Les Exaltés « Amants » (Geliebte)

Es ist ganz einfach. Es ist ein Mann und eine Frau, die tanzen. Sie lieben sich, das ist ganz klar, ohne Zögern, ohne Fragen. Sie haben bereits glücklich gelebt, unglücklich gelebt, beide gelebt. Sie mögen es, zusammen dumm zu sein, sie mögen es, zusammen zu tanzen, sie mögen es, wenn man ihnen beim Tanzen zusieht, sie mögen es, zusammen verrückt zu sein, zusammen fleischlich, hässlich, zerbrechlich zu sein. Sie lacht gerne über seine miesesten Witze, er erträgt gerne seine schwarzen Löcher und seine vulkanischen Ausbrüche. Sie mögen es, auch heute noch zu glauben, dass es für immer sein wird. Und jetzt ist es nur ein Moment. Ein Moment des Feierns, oder eine Party bis in die Nacht. Ein Moment, in dem sie zu zweit sind, oder sie tanzen. Sie drehen sich, sie drehen sich, bis sie ihre Gedanken verlieren Verdammt, wir lieben uns, trotz allem, wir lieben uns! Du wirst mich auf den Boden werfen oder mich in den Himmel heben, ich werde dich erledigen und dich wiederbeleben… und wir werden uns lieben! » AMANTS

Kostenlos

Italiano :

Cie Les Exaltés « Amants

È abbastanza semplice. Sono un uomo e una donna che ballano. Si amano, molto chiaramente, senza esitazioni, senza domande. Hanno vissuto felicemente, infelicemente, insieme. Gli piace essere idioti insieme, gli piace ballare insieme, gli piace essere visti come amanti del ballo, gli piace essere pazzi insieme, essere carnali, brutti e fragili insieme. A lei piace ridere delle battute marce di lui, a lui piace sopportare i suoi vuoti di memoria e le sue esplosioni vulcaniche. A loro piace osare pensare, anche oggi, che sarà per tutta la vita. E questo è solo un momento. Un momento di festa, o una festa che dura tutta la notte. Un momento in cui sono in due, in cui ballano. Girano e rigirano fino a perdere la testa » Ci amiamo, contro ogni previsione, ci amiamo! Tu mi getterai a terra o mi solleverai in cielo, io ti finirò e ti resusciterò… e noi ci ameremo! » AMANTI

Libero

Espanol :

Cie Les Exaltés « Amants

Es muy sencillo. Son un hombre y una mujer bailando. Se aman, muy claramente, sin vacilaciones, sin preguntas. Han vivido felices, infelices, juntos. Les gusta ser idiotas juntos, les gusta bailar juntos, les gusta que se vea que les gusta bailar, les gusta estar locos juntos, ser carnales, feos y frágiles juntos. A ella le gusta reírse de sus chistes podridos, a él le gusta aguantar sus desmayos y arrebatos volcánicos. Les gusta atreverse a pensar, incluso hoy, que será para toda la vida. Y esto es sólo un momento. Un momento de celebración, o una fiesta que dura toda la noche. Un momento en el que son dos, en el que bailan. Giran y giran hasta perder la cabeza » ¡Nos amamos, contra todo pronóstico, nos amamos! Me tirarás al suelo o me llevarás al cielo, acabaré contigo y te resucitaré… ¡y nos amaremos! » AMANTES

Gratis

L’événement Prémices des Sorties de Bains Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2025-05-19 par OTGTM BIT Granville