Prémices Mémorial des Déportations Mémorial des déportations Marseille 2e Arrondissement

Mardi 8 juillet 2025 à partir de 17h. Mémorial des déportations Avenue Vaudoyer Marseille 2e Arrondissement

Début : Mardi 2025-07-08

fin : 2025-07-08

2025-07-08

Création audiovisuelle inédite au Mémorial des Déportations.

Une création audiovisuelle inédite inaugurée au Mémorial des Déportations.



Dans le cadre de l’exposition « Marseille 1900-1943. La mauvaise réputation », visible depuis le 9 février 2024 au Mémorial des Déportations, une nouvelle œuvre immersive sera dévoilée Prémices, un voyage poétique à travers l’histoire de Marseille.



Cette création artistique et audiovisuelle, imaginée par le réalisateur et enseignant Edouard Mills-Affif, propose une déambulation visuelle et sonore dans le Marseille cosmopolite de l’entre-deux-guerres jusqu’aux années 1990. À travers les regards de trois photographes et cinéastes Jacques Windenberger, Pierre Ciot et Kamar Idir Prémices explore la ville comme un carrefour de cultures, fascinant et complexe.



Composée de deux diaporamas et d’un essai filmique projetés sur les murs du bunker du Mémorial, cette œuvre mêle archives anciennes (films muets et parlants, documents audiovisuels) et images contemporaines pour créer une expérience immersive, à la fois artistique et sensible.



Une mémoire à transmettre



L’exposition « Marseille 1900-1943. La mauvaise réputation » revient sur les racines d’un drame les rafles de l’Opéra et du Vieux-Port, et la destruction des vieux quartiers en 1943, menées par l’armée nazie avec la complicité du régime de Vichy. Des crimes contre l’Humanité qui ont marqué à jamais le visage de Marseille. .

Mémorial des déportations Avenue Vaudoyer Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

A new audiovisual creation at the Deportations Memorial.

Noch nie dagewesene audiovisuelle Kreation am Mémorial des Déportations.

Una nuova creazione audiovisiva al Memoriale delle Deportazioni.

Una nueva creación audiovisual en el Memorial de las Deportaciones.

