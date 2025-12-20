Prémices Théâtre du Rempart Semur-en-Auxois

Prémices

Théâtre du Rempart 11, rue du Rempart Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-02

fin : 2026-02-02

Date(s) :

2026-02-02

Rencontre Réseau Affluences

Affluences souhaite renforcer son accompagnement auprès des compagnies de Bourgogne-Franche-Comté dans leur démarche de création artistique sur le territoire. À ce titre le réseau propose l’organisation d’une journée complémentaire à la Grande Affluences, par un second temps de présentation de projets Prémices.

Prémices a pour vocation de faire découvrir des projets à l’état d’ébauche. Pour les programmateurs et les responsables de lieux de création, cette rencontre est l’occasion de découvrir des projets dont ils pourraient devenir partenaires. Cette journée est ouverte aux réseaux professionnels limitrophes. .

Théâtre du Rempart 11, rue du Rempart Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 01 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Prémices

L’événement Prémices Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2025-12-17 par OT des Terres d’Auxois