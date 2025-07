« PREMIER AMOUR » de Samuel Beckett Le Colisée Biarritz

Le Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Un homme solitaire raconte avec une ironie cruelle sa rencontre avec une femme, Lulu, et cohabitation étrange qui s’ensuit. Entre malaise, silence et rejet, cette première expérience amoureuse devient un récit absurde et touchant sur l’incapacité d’aimer. Un monologue à la fois drôle, cruel et profondément humain. .

Le Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 11 43 34

