Premier anniversaire Aux trois topines Aux Trois Topines Souvigny

Aux Trois Topines 9 place Aristide Briand Souvigny Allier
Début : 2025-09-06 18:00:00
fin : 2025-09-06 22:30:00
2025-09-06
Aux Trois Topines fête son premier anniversaire ! Concerts, chaudron partagé et ambiance festive un duo chant/accordéon et du rock méditerranéen pour une soirée pleine d’énergie et de convivialité.
Aux Trois Topines 9 place Aristide Briand Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 43 15 61 05 auxtroistopines@gmail.com
English :
Aux Trois Topines celebrates its first birthday! Concerts, a shared cauldron and a festive atmosphere: a singing/accordion duo and Mediterranean rock for an evening full of energy and conviviality.
German :
Aux Trois Topines feiert seinen ersten Geburtstag! Konzerte, ein gemeinsam genutzter Hexenkessel und eine festliche Atmosphäre: Ein Duo aus Gesang und Akkordeon und mediterraner Rock sorgen für einen Abend voller Energie und Geselligkeit.
Italiano :
Aux Trois Topines festeggia il suo primo compleanno! Concerti, un calderone condiviso e un’atmosfera festosa: un duo canto-fisarmonica e rock mediterraneo per una serata piena di energia e convivialità.
Espanol :
¡Aux Trois Topines celebra su primer cumpleaños! Conciertos, caldero compartido y ambiente festivo: dúo de canto/acordeón y rock mediterráneo para una velada llena de energía y convivencia.
