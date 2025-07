Premier Anniversaire Saint-Valery-en-Caux

Premier Anniversaire Saint-Valery-en-Caux mercredi 23 juillet 2025.

Premier Anniversaire

rue Marcel Delépine Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-23 14:00:00

fin : 2025-07-23

Date(s) :

2025-07-23

Venez fêter le premier anniversaire de la recyclerie de Saint Valery en Caux , visites des ateliers, échange sur l’économie circulaire et le développement durable, karaoké et atelier de sensibilisation.

rue Marcel Delépine Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 76 23 50 25

English : Premier Anniversaire

Come and celebrate the first anniversary of the Saint Valery en Caux recycling center, with tours of the workshops, discussions on the circular economy and sustainable development, karaoke and an awareness-raising workshop.

German :

Feiern Sie den ersten Geburtstag des Recyclinghofs in Saint Valery en Caux, besuchen Sie die Werkstätten, tauschen Sie sich über Kreislaufwirtschaft und nachhaltige Entwicklung aus, singen Sie Karaoke und machen Sie einen Workshop zur Sensibilisierung.

Italiano :

Venite a festeggiare il primo anniversario del centro di riciclaggio di Saint Valery en Caux, con visite ai laboratori, discussioni sull’economia circolare e lo sviluppo sostenibile, karaoke e un workshop di sensibilizzazione.

Espanol :

Venga a celebrar el primer aniversario del centro de reciclaje de Saint Valery en Caux, con visitas a los talleres, debates sobre la economía circular y el desarrollo sostenible, karaoke y un taller de sensibilización.

L’événement Premier Anniversaire Saint-Valery-en-Caux a été mis à jour le 2025-07-10 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre