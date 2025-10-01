Premier atelier du cycle d’atelier pour végétaliser son alimentation Arras Arras

90€ le cycle complet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-01T18:00:00 – 2025-10-01T19:30:00

Fin : 2025-10-01T18:00:00 – 2025-10-01T19:30:00

Vous avez envie d’intégrer plus de végétal dans vos assiettes, par curiosité, pour votre santé ou pour le plaisir de varier ?

Je vous propose un cycle convivial de 5 ateliers pour explorer la cuisine végétale, comprendre ses bases et trouver les recettes qui vous correspondent.

Le programme en 5 étapes

Chaque atelier (1h30) est un moment convivial où l’on échange, découvre, goûte et repart avec des clés concrètes pour avancer à son rythme.

Atelier 1 – Mettre plus de végétal dans son assiette, pourquoi pas ?

On explore ensemble les différentes motivations (santé, goût, curiosité, environnement…) et on découvre des astuces de diététique comportementale pour faire évoluer son alimentation sans frustration ni pression.

Atelier 2 – Les macronutriments, vos alliés du quotidien

Protéines, glucides, lipides… comment trouver le bon équilibre tout en gardant du plaisir dans l’assiette ?

Atelier 3 – Les micronutriments, ces petites pépites invisibles

Vitamines, minéraux et autres nutriments essentiels : où les trouver facilement, même en version plus végétale ?

Atelier 4 – Les stars de la cuisine végétale

Tofu, tempeh, seitan, algues, levure maltée, miso… Vous apprendrez à les connaître, les cuisiner et surtout à les rendre délicieux.

Atelier 5 – Synthèse et bilan gourmand

On récapitule ensemble tout ce que vous avez appris, on répond à vos dernières questions et vous repartez avec vos menus personnalisés pour continuer à avancer sereinement.

Arras 1 square St jean Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France https://dietenherbe.fr/ateliers-alimentation-vegetale

