Premier bain de l’année

La Grande Plage Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-01 11:00:00

fin : 2026-01-01

Date(s) :

2026-01-01

Les Dauphins Biarrots organisent, pour la deuxième année consécutive, le 1er bain de l’année au profit de la lutte contre le cancer. Pour participer, un bracelet collector sera en vente 10 € sur place et dans divers points de vente. Une baignade vivifiante et solidaire ouverte à tous ! .

La Grande Plage Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10

English : Premier bain de l’année

L’événement Premier bain de l’année Biarritz a été mis à jour le 2025-12-01 par OT Biarritz