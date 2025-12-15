Premier Bain de l’Année Quiberon
Premier Bain de l’Année
10 Boulevard Chanard Quiberon Morbihan
Premier défi de 2026 !
Rendez-vous le 2 janvier à 14h30, Grande Plage, pour le 1er Bain de l’Année.
Un plongeon symbolique, ouvert à toutes et tous, dans une ambiance pleine d’énergie ✨
On vous attend nombreuses et nombreux ! .
10 Boulevard Chanard Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 30 24 00
