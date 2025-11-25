Premier Café IA ouvert à tous Mérigny

Premier Café IA ouvert à tous

81 rue de la République Mérigny Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-11-25 14:30:00

fin : 2025-11-25

Date(s) :

2025-11-25

L’association Décarbon Lab lance son premier Café IA ouvert à tous.

Un Café IA est une démarche d’envergure nationale. Elle vise à créer et multiplier les espaces d’échanges et de débat dans toute la France. Son objectif est de fédérer, soutenir et rassembler les initiatives qui permettent à chacun de mieux comprendre notre relation au numérique et à l’IA, tout comme leurs impacts sur la société comme sur notre quotidien.

Un Café IA est un espace d’échange libre et démocratique, accessible à toutes et tous. C’est un moment pour réfléchir collectivement à notre relation à la technologie et où chacun peut poser des questions, découvrir et expérimenter des outils. Sans prérequis techniques, ces rencontres favorisent la compréhension, le dialogue et l’exploration de l’intelligence artificielle dans un cadre respectueux et bienveillant. .

81 rue de la République Mérigny 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 03 73 65 38 contact@decarbonlab.fr

English :

The Décarbon Lab association launches its first AI Café open to all.

German :

Der Verein Décarbon Lab startet sein erstes KI-Café, das für alle offen ist.

Italiano :

L’associazione Décarbon Lab lancia il suo primo AI Café, aperto a tutti.

Espanol :

La asociación Décarbon Lab lanza su primer AI Café, abierto a todos.

