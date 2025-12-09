Premier colloque international de l’ANR E-CCLESIA Abbaye Saint-Victor Marseille 7e Arrondissement

Premier colloque international de l’ANR E-CCLESIA

Mardi 9 décembre 2025 de 14h à 17h. Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-09 14:00:00

fin : 2025-12-09 17:00:00

2025-12-09

Le projet E-cclesia a pour objectif l’élaboration intellectuelle, la constitution documentaire et l’analyse historique d’un corpus original de textes et d’images relatifs à l’architecture et au décor des monuments chériens en Occident.

Premier colloque international de l’ANR E-CCLESIA.







Faire Eglise dans les textes et les images continuités et mutations dans l’Occident chrétien (IVe-IXe s.) Marseille et Aix-en-Provence (9, 10, et 11 décembre 2025).





Mardi 9 en l’abbaye Saint-Victor (chapelle du Saint-Sacrement)







14h00-14h15 Accueil des participants en présence de personnalités de l’Université d’Aix-Marseille et brève introduction au colloque



Session 1 Monumentalisation du culte des saints archéologie, architectures, décors (Présidence Marc Heijmans)



14h15-14h45 Michel Fixot (Aix-Marseille Université) Reconstruire Saint-Victor de Marseille au Ve siècle.



14h45-15h10 Christian Sapin (Centre d’Études Médiévales d’Auxerre) Cryptae inferiores et superiores, quelle réalité ?



15h10-15h40 Pause



15h40-16h05 Michèle Gaillard (IRHiS Université de Lille et Centre d’Études Médiévales d’Auxerre) Nommer et décrire les églises des monastères dans le nord de la Gaule, du VIIe au IXe siècle



16h05-16h30 Carlo Ebanista (Università del Molise) “Testi, immagini e materia: l’attività edilizia di Paolino di Nola nel santuario di San Felice”



16h30-17h00 Discussion sur la session monumentalisation du culte des saints archéologie, architectures, décors



17h00 Visite de l’exposition E-CCLESIA

Faire Eglise dans les textes et les images Continuités et mutations dans l’Occident chrétien (IVe-IXe s.)

Exposition dans le cadre du Premier colloque international de l’ANR E-CCLESIA







Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The aim of the E-cclesia project is the intellectual elaboration, documentary constitution and historical analysis of an original corpus of texts and images relating to the architecture and decoration of cherished monuments in the West.

German :

Ziel des Projekts E-cclesia ist die intellektuelle Erarbeitung, dokumentarische Zusammenstellung und historische Analyse eines originalen Korpus von Texten und Bildern zur Architektur und Dekoration von Cheri-Denkmälern im Westen.

Italiano :

L’obiettivo del progetto E-cclesia è lo sviluppo intellettuale, la compilazione documentaria e l’analisi storica di un corpus originale di testi e immagini relativi all’architettura e alla decorazione dei monumenti più cari dell’Occidente.

Espanol :

El objetivo del proyecto E-cclesia es el desarrollo intelectual, la recopilación documental y el análisis histórico de un corpus original de textos e imágenes relacionados con la arquitectura y la decoración de monumentos preciados en Occidente.

