Premier Concours de pétanque plaisir Terrain de pétanque Saint-Léon-sur-Vézère

Premier Concours de pétanque plaisir Terrain de pétanque Saint-Léon-sur-Vézère samedi 12 juillet 2025.

Premier Concours de pétanque plaisir

Terrain de pétanque Le bourg Saint-Léon-sur-Vézère Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12

fin : 2025-07-12

Date(s) :

2025-07-12

Premier concours de pétanque plaisir. Ouvert à tous en 4 parties. Venez nombreux partager un moment de détente et d’amitié. 1 boisson offerte à chaque partie gagnée.

Premier concours de pétanque plaisir. Ouvert à tous en 4 parties. Venez nombreux partager un moment de détente et d’amitié. 1 boisson offerte à chaque partie gagnée.

Inscription gratuite. .

Terrain de pétanque Le bourg Saint-Léon-sur-Vézère 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 73 16

English :

First pétanque pleasure competition. Open to all, 4 games. Come and share a moment of relaxation and friendship. 1 free drink for each game won.

German : Premier Concours de pétanque plaisir

Erster Wettbewerb im Genuss-Pétanque. Offen für alle in 4 Partien. Kommen Sie zahlreich, um einen Moment der Entspannung und der Freundschaft zu teilen. 1 Getränk pro gewonnenem Spiel.

Italiano :

Prima competizione ludica di pétanque. Aperta a tutti in 4 partite. Venite a condividere un momento di relax e amicizia. 1 bevanda gratuita per ogni partita vinta.

Espanol : Premier Concours de pétanque plaisir

Primera competición lúdica de petanca. Abierto a todos en 4 juegos. Venga a compartir un momento de relajación y amistad. 1 bebida gratis por cada partida ganada.

L’événement Premier Concours de pétanque plaisir Saint-Léon-sur-Vézère a été mis à jour le 2025-07-08 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère