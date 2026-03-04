Premier Contact, Cinéma le Rio, Clermont-Ferrand

Premier Contact Dimanche 26 avril, 18h00 Cinéma le Rio Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T18:00:00+02:00 – 2026-04-26T19:57:00+02:00

Fin : 2026-04-26T18:00:00+02:00 – 2026-04-26T19:57:00+02:00

Cinéma le Rio 178, rue Sous-les-Vignes, Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63100 La Croix-de-Neyrat Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0502#showmovie?id=HESQ0 »}]

Filmer la littérature – Lorsque de mystérieux vaisseaux venus du fond de l’espace surgissent un peu partout sur Terre, une équipe d’experts est rassemblée sous la direction de la linguiste Louise B… Cinéma le Rio Premier Contact