PREMIER COURS DE DANSE LINDY HOP Salle Mirendense Saint-Pourçain-sur-Sioule

PREMIER COURS DE DANSE LINDY HOP Salle Mirendense Saint-Pourçain-sur-Sioule vendredi 17 octobre 2025.

PREMIER COURS DE DANSE LINDY HOP

Salle Mirendense 3 place Georges Clémenceau Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 19:00:00

fin : 2025-10-17 22:00:00

Date(s) :

2025-10-17

Premier cours de Lindy Hop débutant. Si vous n’avez pas pu assister à l’initiation du 06/09/2025, aucun problème. Essayez et dites-nous si vous êtes convaincus!

.

Salle Mirendense 3 place Georges Clémenceau Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 63 06 37 jazzclubsaintpour@gmail.com

English :

First Lindy Hop beginner class. If you weren’t able to attend the initiation on 06/09/2025, no problem. Give it a try and let us know if you’re convinced!

German :

Erste Stunde Lindy Hop Anfänger. Wenn Sie nicht an der Einführung am 06.09.2025 teilnehmen konnten, ist das kein Problem. Probieren Sie es aus und lassen Sie uns wissen, ob Sie überzeugt sind!

Italiano :

Prima lezione di Lindy Hop per principianti. Se non avete potuto partecipare all’iniziazione il 06/09/2025, nessun problema. Provate e fateci sapere se siete convinti!

Espanol :

Primera clase de iniciación al Lindy Hop. Si no pudiste asistir a la iniciación el 06/09/2025, no hay problema. ¡Pruébalo y dinos si te convence!

L’événement PREMIER COURS DE DANSE LINDY HOP Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2025-09-03 par Office de tourisme Val de Sioule