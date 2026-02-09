Premier déclic Musée Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône
Premier déclic Musée Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône dimanche 1 mars 2026.
Premier déclic
Musée Nicéphore Niépce 28 Quai des Messageries Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-03-01 15:30:00
fin : 2026-04-05 17:00:00
2026-03-01 2026-04-05 2026-05-03 2026-06-07
Une visite entre principes fondamentaux, inventions pionnières, usages de la photographie à travers les collections permanentes du musée. .
Musée Nicéphore Niépce 28 Quai des Messageries Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 48 41 98 servicedespublics.niepce@chalonsursaone.fr
