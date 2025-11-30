Premier dimanche de l’Avent

Sainte-Anne-d’Auray Morbihan

Début : 2025-11-30 11:00:00

fin : 2025-11-30

2025-11-30

Sainte-Anne d’Auray s’illumine !

Au programme

11h Messe d’entrée en Avent à la Basilique avec la participation musicale de la Maîtrise de Sainte-Anne-d’Auray

12h15 Bénédiction du grand sapin et du chemin de Noël

Le Chemin de Noël est une méditation qui se fait en marchant de la Scala Santa à la basilique de Sainte Anne en passant par le cloître.

Plusieurs écoles et collèges du Morbihan ont réalisé les scènes de l’Annonciation, de la Visitation, de la Nativité, de la Présentation de Jésus au Temple et du Recouvrement de Jésus au Temple.

Visible jusqu’au dimanche 11 janvier, ce Chemin de Noël, médiation sur les mystères joyeux, bénéficie d’un livret disponible au fond de la basilique et à l’accueil du sanctuaire.

Ty Gabriel Crêperie, salon de thé et petite restauration vous accueille tous les jours (sauf le 25 décembre et le 1er janvier de 11h30 à 18h00 et le dimanche de 10h30 à 18h. .

Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne

