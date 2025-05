Premier dimanche du mois gratuit – Musée Christian Dior Granville, 1 juin 2025 10:00, Granville.

Manche

Premier dimanche du mois gratuit Musée Christian Dior 1 Rue d’Estouteville Granville Manche

Chaque premier dimanche du mois, le Musée Christian Dior ouvre gratuitement ses portes. L’occasion de découvrir l’exposition Dior, jardins enchanteurs.

A cette occasion, le musée est accessible uniquement sur réservation.

De 10h à 18h30

Tout public

Gratuit, sur réservation en ligne uniquement

Musée Christian Dior 1 Rue d’Estouteville

Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 61 48 21

English : Premier dimanche du mois gratuit

Every first Sunday of the month, the Christian Dior Museum opens its doors free of charge. An opportunity to discover the exhibition Dior, Enchanted Gardens.

On this occasion, the museum is accessible by reservation only.

From 10 a.m. to 6.30 p.m

Open to all

Free, online booking only

German :

Jeden ersten Sonntag im Monat öffnet das Christian-Dior-Museum kostenlos seine Pforten. Eine gute Gelegenheit, die Ausstellung Dior, jardins enchanteurs zu entdecken.

Zu diesem Anlass ist das Museum nur mit Reservierung zugänglich.

Von 10 Uhr bis 18.30 Uhr

Für alle Altersgruppen

Kostenlos, nur mit Online-Reservierung

Italiano :

Ogni prima domenica del mese, il Museo Christian Dior apre le sue porte gratuitamente. È l’occasione per scoprire la mostra Dior, Giardini incantati.

In questa occasione, il museo è accessibile solo su prenotazione.

Dalle 10.00 alle 18.30

Aperto a tutti

Gratuito, solo su prenotazione

Espanol :

Cada primer domingo de mes, el Museo Christian Dior abre sus puertas gratuitamente. Es la ocasión de descubrir la exposición Dior, Jardines Encantados.

En esta ocasión, sólo se puede acceder al museo con reserva previa.

De 10:00 a 18:30

Abierto a todos

Gratuito, sólo con reserva

