Premier dimanche du mois gratuit Musée d’art moderne Richard Anacréon Granville

Musée d’art moderne Richard Anacréon 84 Rue Notre Dame Granville Manche
Début : 2025-11-02 14:00:00
fin : 2025-11-02 18:00:00
2025-11-02
Le Musée d’art moderne Richard Anacréon est ouvert gratuitement chaque premier dimanche du mois, sans réservation. L’occasion de découvrir les expositions temporaires Bons Baisers de Granville 3 et Les écrivains bohèmes de Montmartre .
Musée d’art moderne Richard Anacréon 84 Rue Notre Dame Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 51 02 94 musee.anacreon@ville-granville.fr
