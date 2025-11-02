Premier dimanche du mois gratuit Musée d’art moderne Richard Anacréon Granville

Premier dimanche du mois gratuit

Musée d’art moderne Richard Anacréon 84 Rue Notre Dame Granville Manche

Début : 2025-11-02 14:00:00

fin : 2025-11-02 18:00:00

2025-11-02

Le Musée d’art moderne Richard Anacréon est ouvert gratuitement chaque premier dimanche du mois, sans réservation. L’occasion de découvrir les expositions temporaires Bons Baisers de Granville 3 et Les écrivains bohèmes de Montmartre .

Gratuit pour tous, sans réservation. .

Musée d’art moderne Richard Anacréon 84 Rue Notre Dame Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 51 02 94 musee.anacreon@ville-granville.fr

