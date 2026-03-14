Premier dimanche du mois gratuit Musée Christian Dior Granville
Premier dimanche du mois gratuit Musée Christian Dior Granville dimanche 5 avril 2026.
Premier dimanche du mois gratuit
Musée Christian Dior 1 Rue d’Estouteville Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 10:00:00
fin : 2026-04-05 18:30:00
Date(s) :
2026-04-05
Le premier dimanche de chaque mois, le Musée Christian Dior est ouvert gratuitement pour tous. L’occasion de découvrir l’exposition Christian Dior, à la recherche des couleurs de l’enfance .
Sur réservation en ligne uniquement www.musee-dior-granville.com .
Musée Christian Dior 1 Rue d’Estouteville Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 68 58 30 musee@museechristiandior.fr
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English : Premier dimanche du mois gratuit
L’événement Premier dimanche du mois gratuit Granville a été mis à jour le 2026-03-14 par OTGTM BIT Granville