Premier dimanche du mois musées gratuits Périgueux

Premier dimanche du mois musées gratuits

22 Cours Tourny Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 13:00:00

fin : 2026-03-01 18:00:00

Date(s) :

2026-03-01

L’entrée du musée est gratuite le premier dimanche du mois, sauf juin, juillet, août et septembre

Renseignements 05 53 06 40 70 maap-accueil@perigueux.fr

22 Cours Tourny Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 40 70

English : Premier dimanche du mois musées gratuits

Admission to the museum is free on the first Sunday of every month, except June, July, August and September

Information: 05 53 06 40 70 maap-accueil@perigueux.fr

