Premier dimanche du mois musées gratuits Périgueux
Premier dimanche du mois musées gratuits Périgueux dimanche 1 mars 2026.
Premier dimanche du mois musées gratuits
22 Cours Tourny Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01 13:00:00
fin : 2026-03-01 18:00:00
Date(s) :
2026-03-01
L’entrée du musée est gratuite le premier dimanche du mois, sauf juin, juillet, août et septembre
Renseignements 05 53 06 40 70 maap-accueil@perigueux.fr
L’entrée du musée est gratuite le premier dimanche du mois, sauf juin, juillet, août et septembre.
Renseignements 05 53 06 40 70 maap-accueil@perigueux.fr .
22 Cours Tourny Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 40 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Premier dimanche du mois musées gratuits
Admission to the museum is free on the first Sunday of every month, except June, July, August and September
Information: 05 53 06 40 70 maap-accueil@perigueux.fr
L’événement Premier dimanche du mois musées gratuits Périgueux a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux