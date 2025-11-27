Premier dîner musical Montargis
Premier dîner musical Montargis jeudi 27 novembre 2025.
57 Rue Jean Jaurès Montargis Loiret
Début : 2025-11-27 19:30:00
fin : 2025-11-27
2025-11-27
Des soirées où la gastronomie rencontre la musique ! Pour cette première, Frédéric Rondeau et Anthony Falanchère seront présents, un duo piano/contrebasse qui interprétera un répertoire jazz inspiré d’Enrico Pieranunzi, Brad Mehldau, Avishai Cohen, Miles Davis ou encore Bill Evans. Aucun supplément ne sera demandé, la carte et les menus du soir restent ceux habituels. .
57 Rue Jean Jaurès Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 93 33 83
