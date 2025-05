Premier Festival de la Guitare – Ault, 14 juin 2025 15:00, Ault.

Somme

Premier Festival de la Guitare Centre culturel Jacques Prévert Ault Somme

Début : 2025-06-14 15:00:00

2025-06-14

Dans le cadre de ce festival

à 15 h 00 « Récital de guitare » à la bibliothèque municipale d’Ault (durée une heure) Au programme Giulio Regondi, compositeur Italien du 19ème siècle, Alexandre Tansman, compositeur Franco-Polonais du 20ème et Joaquin Rodrigo compositeur espagnol du 20ème et des compositions personnelles de Nicolas Moscardo, jeune virtuose, guitariste au talent fou…

à 20 h 30 Concert Hommage à Dire strait au Centre culturel Jacques Prévert- Spectacle d’envergure, hommage au groupe Dire Straits, emmené par Mark Knopfler, musicien autodidacte, qui fait partie de ces guitaristes légendaires qui ont marqué l’histoire de la musique avec un son unique. Mark Knopfler a bouleversé le monde de la guitare avec sa technique et son jeu en fingerpicking, son touché fluide inimitable. Telegraph Road était le morceau douverture de lalbum Love over Gold. C’est aussi le nom que s’est donnée une formation de six musiciens qui replonge le public dans l’univers Dire Straits.

Depuis 2015, Telegraph Road a donné des concerts partout mais ne s’est jamais produit dans la Somme. C’est à Ault qu’ils ont choisi de le faire à l’occasion de ce 1er festival ! 5 .

Centre culturel Jacques Prévert

Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 52 21 bibliotheque@ault.fr

