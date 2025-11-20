Premier regard sur Animal géométrique La Manufacture CDCN – chapelle St Vincent / La Rochelle La Rochelle

Premier regard sur Animal géométrique Jeudi 20 novembre, 18h30 La Manufacture CDCN – chapelle St Vincent / La Rochelle Charente-Maritime

Entrée libre sur réservation

Début : 2025-11-20T18:30:00 – 2025-11-20T19:30:00

Fin : 2025-11-20T18:30:00 – 2025-11-20T19:30:00

Cette pièce pour une jongleuse et un jongleur, en cours de création, alliant geste chorégraphique et jonglage à trois balles, au gré d’un déploiement de motifs variés, jusqu’au vertige, ces deux êtres vont élaborer une relation ludique et intense. Par une partition précise et hypnotique, réagissant aux pulsations effrénées d’une musique répétitive, devrait s’animer cet « animal géométrique », de la retenue à une douce exaltation. Le tout, au plus près de nous, pour nous faire vibrer à son diapason libératoire. Éprouvez-en un aperçu lors d’une sortie de résidence, où le duo présentera une étape de travail après huit jours de résidence.

La Manufacture CDCN – chapelle St Vincent / La Rochelle 20 Quater Rue Albert 1er, 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 La Trompette Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Elsa Guérin réactualise une origine réelle ou fantasmée du jonglage, qui partagerait avec la danse et la musique la quête d’un état second, à la lisière de la transe. culture danse

Jacques Roussel